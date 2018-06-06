"سابك" توصي بتوزيع 2.2 ريال للسهم عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك، بتوزيع أرباح نقدية على #المساهمين بنسبة 22% من رأس المال، (ما يعادل 2.2 ريال للسهم) كأرباح عن النصف الأول 2018.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، إن إجمالي المبلغ الموزع 6.6 مليار ريال، لعدد 3 مليارات سهم.

وأضافت الشركة أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 22%.

وتابعت: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل #مساهمي_الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الخميس الموافق 30 أغسطس 2018م.

وقالت إن تاريخ التوزيع يوم الاثنين الموافق 17 سبتمبر 2018م.

وارتفع صافي ربح "سابك" بالربع الأول من العام الحالي إلى 5.51 مليار ريال مقابل 5.23 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 5.4%.

في سياق آخر، تجري سابك محادثات مع البنوك بشأن إصدار محتمل لسندات دولارية بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وكانت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، اشترت حصة 25% من مجموعة clariant السويسرية للكيماويات في يناير لتصبح أكبر مساهم فيها.

وفي ذلك الوقت قال الرئيس التنفيذي، يوسف البنيان، إن سابك قد تمول شراء الحصة تمويلا ذاتيا، لكنه لم يستبعد إمكانية دعوة البنوك للمشاركة في تمويل الصفقة.