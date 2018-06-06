"الدوائية" تبيع 2.6 مليون سهم من ينساب بـ194 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " #سبيماكو_الدوائية " بيع 2.6 مليون سهم المملوكة لها في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات " #ينساب "، المصنفة كاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وأشارت الشركة إلى أن البيع قد تم بقيمة إجمالية قدرها 194.3 مليون ريال وبمتوسط سعر 72.64 ريال للسهم، وتحقيق أرباح من الصفقة بقيمة 167.6 مليون ريال.

وقد تم البيع خلال فترات متفرقة، بدأت من تاريخ 15أبريل 2018 إلى تاريخ اليوم.

وقالت "الدوائية" إن الأثر المالي سوف ينعكس على النتائج المالية للربع الثاني 2018 بقيمة 167.6 مليون ريال بقائمة الدخل الشامل.

وسيتم استخدام المتحصلات من عملية البيع في تمويل المشاريع القائمة للشركة.

وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للشركة بالتركيز على الاستثمار في قطاع التصنيع الدوائي والرعاية الصحية، أكدت سبيماكو الدوائية استمراريتها بمراجعة استثماراتها الحالية في الأوراق المالية المتاحة للبيع ومدى الحاجة لبيع المزيد منها مستقبلا.