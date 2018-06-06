DHL لـ"العربية.نت": حصتنا في المنطقة 55% وتوسعات مرتقبة

قال الرئيس التنفيذى لشركة "دي إتش إل" DHL العالمية بالشرق الأوسط، نور سليمان، إن استثمارات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 500 مليون يورو خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأضاف سليمان في مقابلة مع "العربية.نت"، أن الشركة لديها استثمارات وتوسعات ضخمة في المنطقة، بهدف تقديم أفضل الخدمات، لافتا إلى أن الحصة السوقية للشركة تتراوح بين 45 و55%.

وتوقع سليمان تحقيق نمو في أرباح الشركة من المنطقة بنحو 11 إلى 12% خلال الأرباع المتبقية من 2018.

وفيما يتعلق بأعمال دي اتش إل في #السعودية قال سليمان "لدينا #استثمارات وتوسعات في السعودية ونغطي حاليا معظم مناطق المملكة، و50% من موظفينا في السعودية مواطنون سعوديون ويشغلون مناصب في الإدارة العليا".



وأشار سليمان إلى أن #الاقتصاد_السعودي الأقوى في المنطقة، ورؤية 2030 طموحة جدا وستساعد كل الشركات الموجودة في المملكة، بما فيها دي اتش إل على تطوير خدماتها بشكل سريع.

وكانت مجموعة دي إتش إل الألمانية للخدمات البريدية، قد أعلنت تحقيق صافي #أرباح مجمعة للربع الأول من العام الحالي بلغت قيمتها 600 مليون يورو، كما بلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية للشركة 905 ملايين يورو.

وتضمنت أرباح التشغيل تأثيرا إيجابيا بقيمة 108 ملايين يورو بعد إعادة تقييم صندوق التقاعد.

وبلغت إيرادات #الشركة_الألمانية خلال الربع الأول من العام الحالي 14.7 مليار يورو، وهو تقريبا نفس مستوى الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 14.9 مليار يورو.

وتتوقع دي إتش إل تحقيق أرباح تشغيل قدرها 4.15 مليار يورو خلال العام المالي الحالي ككل.