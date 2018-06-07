الصندوق السيادي السعودي يرفع ملكيته بـ"معادن" لـ65.44%

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "#معادن" عن آخر التطورات في ملكية رأس مال الشركة، حيث أصبحت أسهم أحد كبار الملاك "#صندوق_الاستثمارات_العامة" 764,641,453 سهماً بما يعادل 65.44% من إجمالي رأس مال الشركة، وفقاً للتحديث على سجل المساهمين كما في 07 يونيو 2018.

ويؤكد مجلس الإدارة أن تلك التطورات لن تؤثر على استراتيجية الشركة وسير أعمالها ومشاريعها، متطلعاً لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في المملكة، والاستفادة من معادن كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين في المملكة، وبما ينسجم مع مبادرات صندوق الاستثمارات العامة كأحد برامج رؤية 2030.