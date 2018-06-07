تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "STC"

أعلنت #شركة_الاتصالات_السعودية عن تعيين المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيساً تنفيذياً للشركة، ابتداء من تاريخ 2018/6/7.

والمهندس الناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، وحصل على العديد من الدورات المتخصصة في الاتصالات والشبكات ودورات متقدمة في المالية والقيادة.

ويمتلك الناصر خبرة طويلة ومتميزة في قطاع الاتصالات بدأت مع إطلاق خدمات الجوال عام 1996م حيث لعب دوراً أساسياً في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لعب دوراً رئيساً بفتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، وكذلك عمل في شركة موبايلي مسؤولاً عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.

وفي عام 2015، انتقل إلى الشركة نائباً أعلى للتقنية والعمليات وفي بداية عام 2018 عين رئيساً تنفيذياً للعمليات بالشركة، كما كُلف من فبراير 2018 رئيساً تنفيذياً للشركة.

وشغل عضوية مجالس العديد من الشركات المحلية والدولية، حيث يرأس حالياً مجلس إدارة شركة أس تي سي حلول وأيضاً عضواً في مجالس إدارة شركة الاتصالات التركية وشركة أفيا التركية.