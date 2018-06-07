دريك أند سكل تسلم ملف الإدارة السابقة للجهات القانونية

قالت شركة #دريك_أند_سكل، المدرجة بسوق دبي المالي إن لجنة التحقيق التي كلفها مجلس الإدارة بإجراء التحقيق قد انتهت من التحقيق.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي أنها قامت بتسليم جميع #مخالفات_الإدارة_السابقة للجهات المختصة في الدولة للبدء في الإجراءات القانونية، وسوف تقوم الإدارة بإبقاء #المساهمين على اطلاع على هذا الموضوع.

وصادقت الجمعية العمومية لشركة دريك أند سكل في إبريل الماضي على عدم تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين خلدون الطبري وزينة الطبري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم بعد دخول الشريك الاستراتيجي عن السنة المالية المنتهية في 2017.

ووافقت الجمعية العمومية على تعيين كل من عبد الناصر المناعي وميان محمد نظير وفضل رحيم عبد الرحيم كأعضاء للجنة التشريعية، وتم انتخاب مجلس الإدارة بالتزكية لمدة 3 سنوات ويشمل كلاً من عبد الله صبحي عطاطرة، وأحمد سعيد الحميري، ومحمد صبحي عطاطرة، وخميس جمعة بوعميم، وعبد الله فريد القرق، وأحمد الكيلاني، ومنصور محمد المهيري.

وكشفت الشركة مؤخراً عن عودتها إلى الربحية بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى نحو 16.2 مليون درهم مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 722.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

وذكرت الشركة أن إيراداتها للربع الأول من العام الجاري تراجعت إلى 693.4 مليون درهم مقابل 795.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2017.