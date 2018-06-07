"إكسترا" توصي برفع رأسمالها عن طريق أسهم منحة بـ19%

أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات ( #إكسترا ) في اجتماعه المنعقد اليوم بزيادة رأس مال الشركة وذلك لدعم مركزها المالي.

وسيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 80 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 ما يمثل زيادة 19.05% من رأس مال الشركة.

وبهذا سيرتفع رأس مال الشركة من (420 مليون) ريال إلى (500 مليون) ريال، وسيرتفع عدد الأسهم من (42 مليون) سهم إلى (50 مليون) سهم، وتفاصيل الزيادة كما يلي:

أ. توزيع 6 ملايين سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 7 أسهم قائمة، ما يمثل زيادة 14.29% من رأس مال الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة التي تقرر زيادة رأس المال، والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً.

وفي حال وجود كسور أسهم فأنه ستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم في تاريخ الأحقية كل بحسب حصتــه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ب. تخصيص 2 مليون سهم ما يمثل نسبته 4.76% من رأس مال الشركة لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً.