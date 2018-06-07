"التأمينات الكويتية" ترفض تسوية ديون أبراج

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مقرضا كويتيا رفض الموافقة على صفقة تسوية ديون مع شركة #أبراج، وهو ما قد يدفع شركة الاستثمار المباشر إلى طلب تصفية مؤقتة.

وقالت المصادر إن "رفض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية الانضمام إلى مقرضين آخرين في #اتفاق_لتجميد_الديون ربما يعقد جهود أبراج لبيع وحدتها لإدارة الاستثمارات إلى سيربيروس كابيتال مانجمنت، ومقرها نيويورك”، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتواجه “أبراج”، التي يقدر مصرفيون حجم ديونها بنحو مليار دولار، مزاعم بإساءة استخدام أموال المستثمرين. وتنفي أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا القيام بأي ممارسات خاطئة.

وقال مصدران إن “أبراج بدأت تعد لطلب تصفية مؤقتة، وهي عملية تعيّن محكمة بموجبها مصفيًا بشكل مؤقت قبل أن تحكم في دعوى لتصفية الشركة”.

وقال مصدر آخر قريب من "أبراج": إن "الشركة لا تركز اهتمامها على تصفية مؤقتة، وإنما تعمل للتوصل إلى صفقة بالتراضي مع دائنين مضمونين وغير مضمونين".

وقالت أبراج إنها "لا تزال على تواصل مع أحد الدائنين للتوصل إلى نتيجة توافقية في مصلحة جميع الأطراف". ولم تكشف عن اسم ذلك الدائن.

وتابعت: "تواصل الشركة مناقشاتها حول بيع نشاط إدارة الصناديق، وقد بلغت المحادثات مرحلة متقدمة"، مضيفة أنها "تعمل مع مشترين محتملين وغيرهم من أصحاب المصالح من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية".

وأفادت الشركة، التي تتلقى المشورة من بنك الاستثمار هوليهان لوكي، بأنها "تركز على التوصل إلى اتفاقية لتجميد سداد الديون مع المقرضين"، مضيفة أن "الغالبية العظمى منهم يدعمون الصفقة".

وقالت المصادر إن "هناك حاجة لاتفاقية تجميد سداد الديون لتيسير بيع وحدة إدارة #الاستثمارات إلى سيربيروس، لكن المصادر قالت إن #المؤسسة_العامة_للتأمينات_الاجتماعية الكويتية، وهي دائن غير مضمون، لم توافق، وتم منحها مهلة 48 ساعة للموافقة".

وأضافت أن "المؤسسة الكويتية أخطرت أبراج منذ ذلك الحين بأنها تنوي مواصلة قضية التصفية التي رفعتها ضدها في جزر كايمان الشهر الماضي".

وقال أحد المصادر إن "من المنتظر عقد الجلسة التالية في 29 حزيران/يونيو".