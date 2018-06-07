"التأمينات الكويتية" تتقدم بدعوى لتصفية أصول "أبراج"

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة #أبراج هولدينجز المسجلة في جزر الكايمن وهي الشركة القابضة لمجموعة من الشركات العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار.

وتسعى المؤسسة إلى تعيين مصفٍ لأصول الشركة يقوم بإدارة شؤونها بدلاً من مجلس إدارتها حرصا على استرداد أموال مساهمين ومتقاعدين.

وقد تم تقديم الدعوى بعد إقرار الشركة بعدم قدرتها على سداد أصل قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي مستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 2018/6/3.

ورداً على ما تناولته الصحف صرح مدير عام #المؤسسة_العامة_للتأمينات الاجتماعية السيد حمد مشاري الحميضي: "بأن الأموال المستثمرة في شركة أبراج هولدينجز هي أموال عامة وإن مسؤولية المؤسسة أولا وآخراً في الحفاظ على تلك الأموال تجاه مشتركيها وإن تحريك هذه الدعوى جاء تنفيذا لمبدأ حماية أموال المشتركين، وإننا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للمضي قدماً في الدعوى حتى تسترد أموال المساهمين وضمان حقوقهم".

وأوضحت المؤسسة أن العلاقة بين المؤسسة و مجموعة (أبراج هولدينجز) بدأت في العام 2004 وتشعبت طرق الاستثمار في تلك المجموعة منها المساهمة في رأس مال الشركة في سنة 2006 بالإضافة إلى قروض قدمتها المؤسسة في سنة 2013، حيث بلغ حجم المبالغ المستثمرة مع الشركة منذ عام 2004 حتى 2013 مبلغ وقدره 731,825,961 دولار.

علماً أن المؤسسة استردت خلال الفترة مبلغ إجمالي وقدره 346,170,654 دولار.

وقد أضاف الحميضي أن المؤسسة قد امتنعت عن الرد على ما تداولته الصحف المحلية والعالمية حول الموضوع خلال الأيام الماضية امتثالاً لقوانين جزر الكايمن التي تقضي بعدم الإفصاح والإعلان عن الدعوى المقدمة قبل مرور 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الدعوى في المحكمة والتي انتهت في 7 يونيو 2018.

وتأسست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت في العام 1976 بموجب مرسوم أميري لتعنى بضمان استمرارية العيش الكريم لكافة المواطنين، ويتم تمويلها من خلال استقطاعات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.