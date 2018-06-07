"الصحراء" تحصل على قرض دوار من الراجحي بـ450 مليون ريال

أعلنت شركة #الصحراء_للبتروكيماويات أنها قامت بتوقيع اتفاقية الحصول على قرض دوار مع مصرف الراجحي بقيمة 450 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع عقد التمويل بتاريخ 07-06-2018، وتمتد مدة التمويل لمدة عام إلى 07-06-2019.

ولفتت إلى أنها تهدف من التمويل إلى تمويل رأس المال العامل.

وتم أخذ التمويل بضمان سندات لأمر مقدمة من شركة الصحراء للبتروكيماويات.

تجدر الإشارة إلى أن الحصول على هذا التسهيل البنكي يؤكد الملاءة المالية لشركة الصحراء للبتروكيماويات، ويعكس العلاقة الاستراتيجية بين الشركة و #مصرف_الراجحي.