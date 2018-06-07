"النقل العام" السعودي يتجه لتحرير سوق النقل بالحافلات

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي " #سابتكو " أن هيئة النقل العام قد قامت بعقد ورشتي عمل تطرقتا لتحليل بدائل نماذج التحرير واختيار النموذج الأمثل لفتح باب المنافسة و #تحرير_سوق_نقل_الركاب بالحافلات بين مدن المملكة الذي سيتم رفعه للجهات المختصة للاعتماد.

وستقوم الشركة حينها بالإفصاح عن الآثار المترتبة على ما ورد في عقد الالتزام وشروطه الموقع بين الحكومة والشركة على ضوء الخيار الذي سيتم اعتماده.

يأتي هذا الإعلان إلحاقا لذلك المنشور بتاريخ 13/10/ بموقع تداول المتضمن تمديد عقد الالتزام المبرم بين حكومة المملكة العربية السعودية والشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة 5 سنوات إلى 12/12/2021.

ويتضمن عدم منح الشركة أو غيرها أي ميزة تنافسية تفضيلية عند فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة.

إلى جانب قيام هيئة النقل العام بإعداد دراسة جديدة لفتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين مدن المملكة تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية والتنظيمية والاجتماعية.