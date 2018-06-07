"فواز الحكير" توقع اتفاق مرابحة بـ1.25 مليار ريال

وقعت شركة فواز الحكير وشركاه اتفاقية مرابحة جديدة مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية بمبلغ قدره 1.25 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه فى إطار جهودها الهادفة إلى المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها المالية، قامت الشركة بتوقيع مرابحة طويلة الأجل بقيمة 1.125 مليار ريال، مع #البنك_الاهلي، #مجموعة_سامبا ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وستقوم شركة #فواز_الحكير باستعمال التمويل لسداد المستحقات المتبقية من المرابحة التي تم التوقيع عليها بتاريخ 04 سبتمبر 2014 والبالغة 583 مليون ريال، فيما كان المبلغ الأولي كانت قيمته مليار ريال.

كما ستقوم بتسديد مسبق للصكوك التي كانت قد أصدرتها المجموعة بتاريخ 24 سبتمبر 2014، بمبلغ إجمالي 500 مليون ريال، وكان تاريخ استحقاق الصكوك منتصف عام 2019.

وقد تم التوقيع على هده المرابحة لمدة 7 سنوات.