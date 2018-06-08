كأس العالم يرفع حصة سامسونج بسوق الشاشات بمصر لـ37%

حققت شركة #سامسونج قفزة كبيرة في إجمالي مبيعاتها من #الشاشات_الذكية، لتصل حصتها السوقية إلى 37% متصدرة جميع الشركات التي تنتج الشاشات.

وقال مدير عام #قطاع_الشاشات بشركة #سامسونج_مصر، قاسم حسن، إن شركته أطلقت حملة في إطار الاستعداد لمشاركة مصر في #كأس_العالم_2018، واعتمدت على تخفيضات كبيرة دفعت إلى زيادة مبيعاتها من الشاشات إلى 300 ألف وحدة خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الجاري.

لكنه قدر إجمالي المبيعات الداخلية والخارجية من إنتاج مصنع الشركة في مصر بنحو 800 ألف وحدة، من بينها 500 ألف وحدة تم تصديرها إلى 36 دولة على مستوى العالم والباقي للسوق المصري.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، أن حجم مبيعات الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة ٢٤% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي، موضحا أن الشركة أطلقت عدة شاشات تليفزيونية جديدة منها 75 بوصة، بهدف توفير فرصة جيدة لمشاهدة كأس العالم عبر الشاشات الكبيرة والتي تتميز بالجودة العالية.

وأضاف أن سامسونج مصر أطلقت حمله "تليفزيون الكورة" بمناسبة استعدادات #كأس_العالم والتي توفر أحدث تليفزيونات سامسونج المنتجة محلياً.

ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين شاشة سنويًاً، يتم تصدير 85% من إنتاجه، والباقي يتم توزيعه محليًا، باستثمارات تبلغ 270 مليون دولار، ويعمل به ألفي موظف، جميعهم مصريون، عدا 11 موظفًا كوريًا فقط.

وأكد أن انتقال #القنوات_الفضائية للعمل بتكنولوجيا الـ hd ثم uhd يفتح فرصًا استثمارية جديدة نحو إطلاق منتجات جديدة، لافتًاً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًاً ملحوظًاً على مستوى خدمات ما بعد البيع من خلال حملة "دائمًاً معاك"، وسيارات الصيانة المتنقلة خلال موسم الصيف.