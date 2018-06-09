6 شركات للصناعات العسكرية بالسعودية

قال وليد أبو الخالد، الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان الأميركية في الشرق الأوسط، إن عدد شركات الصناعات العسكرية المحلية في السعودية يبلغ 6 شركات، فيما يبلغ عدد الشركات في الشرق الأوسط 30 شركة.

وأوضح أبو الخالد، في تصريح لصحيفة "الاقتصادية"، أن هذا العدد بسيط جدا لحجم الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية، آملين بحلول 2030 وصول عدد الشركات في المملكة إلى 100 شركة.

وأشار الرئيس التنفيذي لنورثروب جرومان المتخصصة في صناعات الطائرات والصناعات العسكرية، إلى أن نسبة الصناعة المحلية للصناعات العسكرية في المملكة تبلغ 2 في المئة، مشيرا إلى أن التوجه الذي تطمح له جميع الشركات أن تصل الصناعة المحلية العسكرية بحلول 2030 إلى 50 في المئة.

وأوضح أبو الخالد أن شركة نورثورب جرومان تنفذ بعض المشاريع حاليا بنسبة توطين 50 في المئة، والعمل مع شركات محلية لديها قدرات التقنية والمعرفة.

ونورثروب غرومان هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن توفر أنظمة ومنتجات وحلولا مبتكرة للحكومات في جميع أنحاء العالم، وتقدم مجموعة من القدرات والتقنيات للتطبيقات من تحت سطح الأرض إلى الفضاء الخارجي والفضاء السيبراني.