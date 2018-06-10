"المتقدمة" توصي بتوزيع أرباح نقدية بـ7% للربع الثاني

أوصى مجلس إدارة "الشركة #المتقدمة_للبتروكيماويات " يوم 7 يونيو 2018، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7 % من رأس المال (ما يعادل 0.70 ريال لكل سهم)، وذلك كأرباح عن الربع الثاني 2018.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 137.8 مليون ريال، في حين أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 196،794،000 سهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم الثامن والعشرين من شهر يونيو 2018 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ونوهت الشركة بأن تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً.