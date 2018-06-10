"سافكو" يوصي بتوزيع أرباح بـ10 % عن النصف الأول

أوصى مجلس إدارة شركة " #سافكو " بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من رأس المال، وبواقع ريال لكل سهم، وذلك عن النصف الأول 2018.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي المبلغ الموزع 416,666,666 ريال، في وقت يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 416,666,666 سهم.

ولفتت الشركة إلى أن تاريخ التوزيع سيكون يوم الأربعاء 26 ذو القعدة 1439هـ الموافق 2018/08/08.

يذكر أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 12 ذو القعدة 1439هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (2018/07/25م) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.