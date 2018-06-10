"سبكيم" تخفض استهلاك الطاقة 7% منذ 2015

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن إصدار تقريرها للاستدامة 2017 المتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد تقارير الاستدامة، والذي أظهر تحقيق الشركة انخفاضاً في استهلاك الطاقة، بنسبة 7% منذ العام 2015 حتى 2017.

ويمثل التقرير، منصة معلوماتية لمشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة بجميع البيانات الحيوية عن أداء الشركة بطريقة منهجية وشفافة، حيث يرصد التقرير أداء سبكيم في الاستدامة خلال عامي 2016 و2017.

ويركز التقرير المنشور على موقع سوق الأسهم السعودية، على ثلاثة مجالات رئيسية هي النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وجاء إصدار التقرير ليؤكد التزام (سبكيم) وسعيها لتحقيق استدامة راسخة تترك أثراً إيجابياً في مناحي الأعمال التي تقوم بها الشركة، من خلال رصد ومتابعة مؤشرات رئيسية في نواحي عدة وبشكل منتظم.

كما يلخص التقرير المشروعات والمبادرات البيئية والمجتمعية.