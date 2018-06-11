قضية أبراج.. الإمارات تقيم أثر الأزمة على المستثمرين

قالت أكبر هيئة منظمة للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة، إنها تعمل مع #سلطة_دبي_للخدمات_المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها #شركة_أبراج_للاستثمار المباشر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبيد الزعابي للصحافيين، أن الهيئة تنسق مع سلطة دبي للخدمات المالية للتحقق من تأثر المستثمرين المحليين.

ولم تصدر سلطة دبي للخدمات المالية، التي تشرف على أبراج، أي تعليق على الشركة التي تواجه مزاعم من بعض المستثمرين بأنها أساءت استخدام أموالهم.

وتنفي أبراج ارتكاب أي ممارسات خاطئة.

وتأتي القضية الجديدة بعد أن كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الكويتية، الخميس الماضي، أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة #أبراج هولدينجز لعدم قدرتها على سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار مستحق للمؤسسة الكويتية بتاريخ 3 يونيو الماضي.

وقدرت "التأمينات" الكويتية المبالغ المستثمرة في شركة أبراج بـ732 مليون دولار تقريبا، استُرد منها 346 مليون دولار، أي أقل من 50%، أي أن المتبقي نحو 385 مليون دولار.