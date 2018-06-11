ماذا يعني تسجيل سابك والراجحي موردين للحديد بمصر؟

وصف الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، قرار تسجيل شركتي سابك والراجحي السعوديتين لتوريد الحديد إلى مصر بأنه فرصة للتعاون ستنعكس على التعاون التجاري بين الدول العربية.

وأشار الدسوقي في مقابلة مع "العربية" إلى فرض مصر رسوم إغراق على الحديد من أوكرانيا والصين وتركيا، نظرا لعدم مطابقة مواصفات بعض أنواع الحديد من هذه الدول للمقاييس المصرية.

وقال إن تراجع الاستيراد بنسبة 75% يعود إلى زيادة الإنتاج المصري من الحديد الذي بلغت القدرة الإنتاجية له 11 مليون طن سنويا.

كما أشار إلى وجود فرصة للنمو في توريد الحديد إلى مصر بسبب التنمية الشاملة التي تضطلع بها الحكومة بموجب الخطط المعلنة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تسجيل شركة "سابك" السعودية كأحد الموردين للحديد إلى السوق المصرية، لتكون الثانية من السعودية بعد شركة الراجحي.

وكانت شركة الراجحي السعودية قد وردت 10 آلاف طن إلى السوق المصرية، من خلال 3 شركات هي العطيفي والفجر ستيل وشركة الأحمدي.

يشار إلى أن إنتاج حديد التسليح فى مصر يبلغ نحو 8 ملايين طن، فى حين تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 11مليون طن.

وكانت مصر قد فرضت رسوم إغراق على أكبر 3 موردين للحديد إلى السوق المصرية، وهي تركيا وأوكرانيا والصين، تنتهى فى يونيو عام 2022.