"عناية" تعلن تخفيض رأسمالها بـ50% لإطفاء الخسائر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة " #عناية_السعودية_للتأمين_التعاوني " على تخفيض رأس المال الشركة بنسبة 50%، وبمعدل تخفيض سهم واحد عن كل سهمين، من 200 مليون ريال إلى 100 مليون ريال وذلك بإلغاء 10 ملايين سهم.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، السبب الرئيسي للتوصية بتخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس المال من أجل إطفاء ما قيمته 100 مليون ريال سعودي من خسائر الشركة المتراكمة كما في 31/03/2018م وذلك بقيمة الأسهم الملغاة.

ونفت الشركة أيّ تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

ولفتت إلى أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

كما وافقت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة لتتوافق مع تخفيض رأس المال، إلى جانب تعديل المادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات، كما الموافقة على تعديل المادة الثالثة و الأربعين والمتعلقة بالوثائق المالية.