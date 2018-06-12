"نون" توسع حضورها العالمي بشراكة جديدة مع "إيباي"

وقعت "نون"، منصة التسوق الإلكترونية التي تم تطويرها في المنطقة بدعم من أبرز شركات التجزئة الإقليمية، اتفاقية شراكة طموحة مع منصة التسوق العالمية "إيباي".

وستتيح الشراكة الجديدة بين منصتي "نون" و"إيباي" لعملاء المنطقة فرصة شراء أكثر المنتجات مبيعاً من الولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى حول العالم، بسهولة وبساطة. وستتولى "نون" إنجاز جميع الطلبات من "إيباي" التي يتم استكمالها عبر منصتها، لتقوم بتوصيلها إلى العملاء مباشرة.

وقال محمد العبار مؤسس منصة "نون": "تهدف نون إلى بناء جسر يربط بين المنطقة وسوق التجارة الإلكترونية العالمية عبر شراكتنا الجديدة مع ’إيباي‘. وبهذه الخطوة، نقدم لعملائنا إمكانية الوصول إلى منتجات ليست متوفرة حالياً في المنطقة. وبوصفنا منصة تسوق إلكترونية تم تطويرها في المنطقة ولأجل المنطقة، نحرص على الإصغاء لعملائنا لرفدهم بتجربة تجزئة إلكترونية تواكب متطلباتهم. ولا شك في أن شراكتنا مع ’إيباي‘ ستفتح أمامنا عالماً جديداً يزخر بتجارب التسوق المجزية".

وستتوفر تجربة "نون" المدعومة من "إيباي" للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بدءاً من النصف الثاني لعام 2018، وذلك عبر تطبيق "نون"، وأيضاً على الهواتف المتحركة وأجهزة الكمبيوتر. وسيكون بالإمكان إرجاع المنتجات التي تم شحنها من أي مكان في العالم ببساطة إلى "نون"، مع إمكانية استرجاع قيمة شرائها كاملة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها.

وستتعاون "نون" مع "إيباي" لاستكشاف الفرص المشتركة في مجالات التسويق والخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات للاستفادة من الفرص المتنامية للتسوق الإلكتروني في المنطقة.

وأضاف العبار: "في ظل الازدهار المتواصل الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية، تأتي هذه الشراكة لتضمن لمنصة ’نون‘ تعزيز ريادتها على صعيد توجهات التسوق الرقمي وخيارات العملاء".

ويشير تقرير "سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في الشرق الأوسط 2018" إلى توقعات بنمو مضاعف لمبيعات التجارة الإلكترونية بين عامي 2017 و2020 ليصل إلى 20 مليار دولار، في ظل المعدلات المرتفعة لاستخدام الإنترنت وتطبيقات الأجهزة المتحركة في منطقة الخليج العربي.