إفلاس 5 آلاف شركة في ألمانيا خلال 3 أشهر

بلغ إجمالي حالات إفلاس الشركات في #ألمانيا 5020 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية فإن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة أمس، أظهرت تراجع وتيرة إفلاس الشركات في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر المكتب أن المحاكم المحلية الألمانية أعلنت تراجع حالات #إفلاس_الشركات خلال الربع الأول 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي حالات الإفلاس إلى 5020 حالة، وفقا لما نقلته "الاقتصادية" السعودية.

وجاء العدد الأكبر من حالات الإفلاس في قطاع التشييد؛ حيث وصل إلى 902 حالة. وقدمت الشركات العاملة في القطاع التجاري 883 طلبا للحماية من الإفلاس خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت بيانات المحاكم المحلية إلى أن إجمالي الديون المستحقة على الشركات التي طلبت أو أشهرت إفلاسها خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 7.8 مليار يورو.

وخلال مارس الماضي تراجعت عدد حالات الإفلاس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1788 حالة.