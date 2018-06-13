مبادلة تطلق صندوقا بـ400 مليون دولار مخصصا للتكنولوجيا

أعلنت "شركة مبادلة للاستثمار" " #مبادلة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن نيتها إنشاء صندوق بقيمة 400 مليون دولار للاستثمار في شركات #التكنولوجيا الأوروبية.

وسيتولى إدارة الصندوق الجديد "وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة"، ذراع الاستثمار في الشركات والمشاريع الناشئة التابعة لـ "مبادلة"، بينما ستشارك مجموعة " #سوفت_بنك جروب" كمستثمر استراتيجي من خلال ذراعها الاستثمارية "سيمي يو إس هولدنجز"؛ وسيستهدف الصندوق شركات التكنولوجيا الناشئة التي يقودها مؤسسوها وتتمتع بإمكانات نمو عالية مع تأثير متنامٍ ونطاق أعمال عالمي المستوى.

جاء الإعلان عن الصندوق خلال فعاليات "أسبوع التكنولوجيا في #لندن"، وهو مؤتمر للابتكار والتكنولوجيا على مدار أسبوع يركز على خلق فرص جديدة في مجال الاستثمار المبتكر بالمملكة المتحدة. وسيعمل الصندوق عن كثب مع صناديق المملكة المتحدة وأوروبا التي لا تزال في مراحل نموها الأولى، وكجزء من استراتيجيتها الأوروبية، ستعمل "وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة" على توسيع نطاق برنامج صندوق الصناديق والاستثمار في شركات إدارة الصناديق- القديمة منها والناشئة- في القارة الأوروبية.

ومن خلال صندوق الصناديق الأوروبي واستراتيجية التمويل المباشر، ستعمل "وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة" أيضاً على مساعدة شركات التكنولوجيا الأوروبية لتأسيس أعمالها في أبوظبي واستهداف أسواق الخليج والشرق الأوسط عموماً.

وتتولى "وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة"، التي تعمل انطلاقاً من مكتب الشركة في سان فرانسيسكو، الإشراف على استثمارات "مبادلة" البالغة قيمتها 15 مليار دولار في صندوق "سوفت بنك فيجن"، وكذلك إدارة "صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة 1" – وهو صندوق مخصص للاستثمار في شركات لا تزال في مراحل نموها الأولى مع التركيز بصورة خاصة على السوق الأمريكية، بالإضافة إلى إدارة برنامج صندوق الصناديق الذي يشمل كلاً من "داتا كوليكتيف" و8VC و"فاوندري جروب" و"أبفرونت فينتشرز" كجزء من محفظة صناديقه.