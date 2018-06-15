رولز رويس تعلن إلغاء 4600 وظيفة معظمها في بريطانيا

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية، رولز رويس، إلغاء 4600 وظيفة حتى العام 2020 معظمها في بريطانيا، وذلك من أجل تقليص تعقيداتها الإدارية واقتصاد 400 مليون جنيه إسترليني سنويا في تلك الفترة.

وتواجه الشركة التي تنتج محركات لمجموعتي ايرباص وبوينغ صعوبات منذ سنوات، حيث قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة وألغت آلاف الوظائف، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها الأول هذه السنة يتعلق بعملية إعادة التنظيم "تهدف إلى خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها" من أجل "إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ قرارات بشكل أسرع".

وتوظف المجموعة 55 ألف شخص في نحو 50 بلدا، بينهم حوالي عشرين ألف مهندس، لكن الموظفين البريطانيين هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر، حيث من المفترض أن يتأثر موقع دربي (وسط انجلترا) خصوصا بهذه العملية.