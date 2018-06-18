"أوبر" ترفع تكلفة خدماتها بمصر 15% بعد رفع أسعار الوقود

قررت شركة "أوبر" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في #مصر، رفع أسعار خدماتها بعد قرار الحكومة المصرية زيادة #أسعار_الوقود مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت #أوبر في بيان بثته على موقعها الإلكتروني، إنه مع زيادة أسعار البنزين يجب علينا تغيير الأسعار، لمساعدة الشركاء على الحفاظ على مستوى مكاسبهم من القيادة على "أوبر".

وبواقع الأسعار الجديدة، فإن الشركة ثبتت سعر بداية الرحلة في العاصمة القاهرة وزودت سعر الكيلومتر بواقع 15%، فيما رفعت سعر بداية الرحلة 8% في مدينة الإسكندرية وكذلك 15% في سعر الكيلومتر.

ووفق بيان سابق للشركة، فإن عدد السائقين وصل إلى 157 ألف سائق في 2017، وأربعة ملايين مستخدم منذ تدشينها هناك 2014.

ويوم السبت الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17 و66%، في إطار عملية إصلاح اقتصادي تستهدف خفض دعم الطاقة وتعزيز واردات الدولة.

وتسبب الارتفاع في موجة كبيرة من ارتفاعات أسعار عدد كبير من الخدمات بينها النقل والمواصلات، فيما تشهد بعض المناطق إضرابات لشريحة كبيرة من السائقين اعتراضاً على تعريفات الركوب الجديدة التي أقرتها الحكومة بعد رفع أسعار المحروقات.