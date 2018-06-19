أبراج: محكمة عينت بي.دبليو.سي وديلويت كمصفين مشتركين

قالت أبراج القابضة الثلاثاء إن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.



كانت أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، قد تقدمت بطلب في جزر كايمان الأسبوع الماضي لكي تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.

كانت مجموعة #أبوظبي_المالية قد قدمت عرضا لشراء أنشطة مجموعة #أبراج_كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دولار، الذي قدمته Cerberus Capital Management ، ومقرها نيويورك، لشراء الأنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن تتقدم أبراج بطلب التصفية الاحترازية في جزر الكايمن.

من جهة أخرى، أصدرت العربية للطيران، بيانا أكدت فيه أنها عينت فريقا من الخبراء والمختصين لدراسة وضمان حماية استثمارات الشركة في مجموعة أبراج.