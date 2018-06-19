أبوظبي المالية" تقدم عرضا لشراء أنشطة من "أبراج"

قدمت مجموعة #أبوظبي_المالية عرضا لشراء أنشطة مجموعة #أبراج_كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وهذا العرض يقل كثيرا عن العرض البالغ 125 مليون دولار، الذي قدمته Cerberus Capital Management ، ومقرها نيويورك، لشراء الأنشطة نفسها، لكن ذلك العرض كان قبل أن تتقدم أبراج بطلب التصفية الاحترازية في جزر الكايمن.

من جهة أخرى، أصدرت العربية للطيران، بيانا أكدت فيه أنها عينت فريقا من الخبراء والمختصين لدراسة وضمان حماية استثمارات الشركة في مجموعة أبراج.

وأضافت #العربية_للطيران، أن لديها استثمارات في صناديق استثمارية تابعة لشركة أبراج.

يذكر أن مؤسس شركة أبراج عارف نقفي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة العربية للطيران.

من جهة أخرى طالبت شركة AUCTUS FUND وهي أحد دائني أبراج بتعيين مصفٍ مستقل لإجراء مراجعة مالية للشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز.