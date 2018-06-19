هونر تكشف هاتفها الجديد Honor 10 مع تقنيتين جديدتين

أطلقت هونر هاتفها الجديد Honor 10 مع تقنيتين الأولى الذكاء الإصطناعي المتقدم AI2.0، والثانية تصميم ألوان الجهاز والمواد واللمسات النهائية بخلفية مصنوعة من زجاج 3D مع طلاء النانو البصري.

نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا كريس سان بايغونغ قال إنه قبل عام 2016 كانت الهواتف الذكية تتسم بثلاثة ألوان، الأسود والأبيض والذهبي، إلا أنهم في نفس العام أطلقوا اللون الأزرق، ثم الرمادي في عام 2107، أما في العام الجاري أطلقوا لون "أورورا".

وأكد كريس إيمانهم بتقديم منتج جديد للمستهلكين، لأنهم يريدوا المساهمة في ابتكار أسلوب يناسب الشباب، من خلال الأجهزة المبتكرة المركّزة والدقيقة، لسعيهم لاحتلال المرتبة الأولى في أسواق الهواتف الذكية في الصين.

وسجلت علامة هونر نمواً بواقع 100%، في الأسواق الخارجية منذ انطلاقتها.

ويتوفر Honor 10 في السوق السعودي بسعر 1699 ريال، ويعمل بقوة وحدة المعالجة الحيادية المستقلة، ويأتي مع ذاكرتين عشوائية 4 جيجابايت و داخلية 128 جيجابايت، ويقوم على أحدث واجهة للمستخدم EMUI 8.1 والتي تمثّل تحديثاً كاملاً لوظائف وقدرات البرمجيات، وبالأخص وظيفة Easy Talk التي تقلل من ضجيج صوت الهواء عند التحدث بالسماعات الخارجية.