أبراج تبيع أنشطة إدارة صناديق لكولوني كابيتال الأميركية

وافقت #مجموعة_أبراج_للاستثمار المباشر ومقرها دبي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى إلى شركة #كولوني_كابيتال الأميركية لإدارة الاستثمارات حسبما أعلنت الشركتان اليوم الخميس.



يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من الاضطرابات التي تعصف بأبراج في أعقاب نزاعها مع 4 من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس و #مؤسسة_التمويل_الدولية، بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.

فيما نفت الشركة إساءة استخدام هذه الأموال.



وعملية بيع أنشطة إدارة الصناديق جزء من عملية تصفية وإعادة هيكلة مؤقتة بموجب أمر محكمة. ولم يتم الكشف عن البنود المالية للاتفاق.



وقالت الشركتان إن كولوني كابيتال وافقت أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق مجموعة أبراج.



وتشمل بقية صناديق مجموعة الاستثمار المباشر صندوق رعاية صحية قيمته مليار دولار وبعض الصناديق الأخرى المملوكة لأبراج منذ وقت طويل.



وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن شركة تي.بي.جي الأميركية تجري محادثات مع مستثمرين في صندوق الرعاية الصحية التابع لأبراج للاستحواذ على إدارة أصول الصندوق البالغة مليار دولار.



ولا تشمل الصفقة شركة كيه-إلكتريك التي يجري بيعها في باكستان وتملكها أبراج القابضة.





عروض لشراء أنشطة أبراج

يأتي الاتفاق مع شركة كولوني بعدما قدم مستثمرون آخرون منهم سيربيروس كابيتال مانجمنت عروضا لشراء أنشطة أبراج قبل أن تقدم الشركة طلبا في جزر كايمان للتصفية المؤقتة.



وذكرت وثيقة أطلعت عليها رويترز أن وحدة تابعة لمجموعة أبوظبي المالية أعلنت في الأسبوع الحالي أنها قدمت عرضا مشروطا لشراء وحدة إدارة الاستثمارات في أبراج مقابل 50 مليون دولار.



ومنذ الكشف عن النزاع بين أبراج وبعض مستثمريها في وقت سابق من العام الحالي فصلت الشركة وحدة إدارة الاستثمارات عن الشركة القابضة، كما تنحى مؤسس الشركة عارف نقفي عن إدارة صندوق الاستثمار المباشر وأوقفت الشركة أنشطتها الاستثمارية.



وقدمت أبراج طلبا للتصفية المؤقتة في محكمة بجزر كايمان في وقت سابق من الشهر الجاري لإعادة هيكلة ديونها وأنشطتها.



وقالت أبراج إن أحدث اتفاقاتها حاز على موافقة مبدئية من الجهات التنظيمية ومن المتوقع إتمام الاتفاق فور موافقة المحكمة العليا في جزر كايمان والحصول على بقية الموافقات اللازمة.