اتفاقية طويلة الأمد بين "الإمارات للألمنيوم" و"ألوديوم"

وقّعت شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، اليوم الخميس، اتفاقية مدتها خمس سنوات تزود بمقتضاها شركة "ألوديوم" الأوروبية بمنتجات الألمنيوم المدرفلة، حيث تمتلك "ألوديوم" ثلاثة معامل كانت تابعة سابقاً لشركة "ألكوا" الأميركية في كل من إسبانيا وفرنسا.

وتُستخدم منتجات الألمنيوم المدرفلة في صنع منتجات عديدة منها الصفائح والألواح والرقائق التي يتم استخدامها في مجالات متعددة، منها تصنيع السيارات والطباعة والتغليف.

وقع الاتفاقية وليد العطار مدير التسويق في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" و آرنو دي ويرت المدير التنفيذي في شركة "ألوديوم" في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي.

و أكد وليد العطار على أهمية اختيار "ألوديوم" لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتأمين إمداداتها من لفائف الألمنيوم على المدى الطويل، منوها بحرص "الإمارات العالمية" على مواصلة إمداد "ألوديوم" باحتياجاتها من لفائف الألمنيوم عالية الجودة بشكل موثوق، حتى تتمكن من مواصلة إنتاجها خلال السنوات المقبلة.

من ناحيته، ذكر آرنو دي ويرت أن توقيع الاتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم يشكل أهمية كبرى لـ"الوديوم" لتأمين منتجات الألمنيوم المدرفلة عالية الجودة لعدة سنوات، منوهاً بأهمية التعامل مع "الإمارات العالمية" التي "تمتلك خبرة ومخزوناً موثوقاً من الطاقة والمواد الخام، وتلتزم بأعلى معايير الجودة".

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمتلك القدرة على إنتاج نحو 400 ألف طن من منتجات الألمنيوم المدرفلة كل عام، في موقع الشركة بمنطقة الطويلة في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي. كما أنتجت 2.6 مليون طن من الألمنيوم العام الماضي، ما جعلها أكبر منتج "للأمنيوم عالي الجودة" أو المنتجات ذات القيمة المضافة في العالم.