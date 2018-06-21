"إيني" الإيطالية تخصص 70% من استثماراتها العالمية بمصر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة " #إيني" الإيطالية، أن ثقة شركته في الاقتصاد المصري دفعتها إلى تخصيص نحو 70% من حجم استثماراتها عالمياً للاستثمار في #مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بالرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، ومدير أنشطة البحث والاستكشاف بالشركة، المهندس أنطونيو فيلا، ومدير عام الشركة، المهندس فابيو كافانا، وذلك بحضور قيادات الوزارة ورئيسي هيئة البترول وشركة "إيجاس"، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

وأشار الوزير المصري إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية #حقل_ظهر وما تم إنجازه من أعمال إنشائية في وحدات معالجة الغازات بالمحطة البرية في بورسعيد.

وأكد أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملين مع شركة إيني الإيطالية و #شركات_البترول_المصرية بتروبل وبتروجت وإنبي وخدمات البترول البحرية للتعجيل والإسراع بمعدلات التنفيذ لباقي مراحل المشروع.

وتناول اللقاء موقف تنفيذ الأعمال لاستكمال مشروع تنمية حقل نورس، وكذلك خطة الحفر المستهدفة للحقل الجديد "نور" الواعد في منطقة البحر المتوسط.

وقال رئيس شركة "إيني"، إن حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة في حقلي نورس وظهر بلغ حتى الآن 8.4 مليار دولار، وإنه من المخطط ضخ 3 مليارات دولار أخرى خلال المرحلة المقبلة.