شراكة بين "مبادلة" و"أندروميدا" للاستثمار في الأسماك

أعلنت شركة "مبادلة للاستثمار" (مبادلة)، شركة الاستثمار الاستراتيجي، المملوكة لحكومة أبوظبي، عن إطلاق مشروع استثماري جديد رائد عالمياً في مجال قطاع الأحياء المائية، وذلك من خلال الشراكة في "مجموعة أندروميدا" المملوكة للشركة العالمية "أميرة كابيتال مانجمنت"، المتخصصة بتربية الأحياء المائية والزراعة.

وأعلنت "مجموعة أندروميدا" عن موافقتها على الاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين أوروبيتين لتربية الأسماك (سمك الدنيس وسمك القاروس بشكل أساسي)، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بعمليات الدمج والاستحواذ والجمارك في الدول التي تنتشر فيها أعمال "مجموعة أندروميدا".

وقالت إلهام القاسم، المدير التنفيذي لقطاع الأعمال الزراعية في شركة مبادلة للاستثمار: "اتخذت مبادلة قرارها العام الماضي لتعزيز حضورها في قطاع الصناعات الزراعية، وهو توجه ذو أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويفتح آفاقاً واسعة لتحقيق القيمة، وتعد تربية الأحياء المائية من أكثر القطاعات الثانوية الواعدة، حيث يمكن أن يؤدي استخدام التقنيات الجديدة إلى تحسين الإنتاجية وتسريع وتيرة النمو".

من جهته قال ثور تالسيث، العضو المنتدب لشركة "أميرة كابيتال مانجمنت"، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أندروميدا": "تركز استثماراتنا على قطاعات تربية الأحياء المائية والزراعة، ومن هنا نتطلع بكل ثقة لما يمكن أن يحققه التعاون والتحالف بين هذه الشركات من نتائج إيجابية، ونعتقد أنه بالإمكان تحقيق قيمة كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لهذه القطاعات في منطقة البحر المتوسط".

بدوره، قال ديميتريس فالاشيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أندروميدا: "يتمثل هدفنا في تأسيس شركة جديدة متعددة الجنسيات سوف تقوم بدور رائد عالمياً في قطاع تربية الأسماك، وسوف نعمل على توحيد نقاط القوة لدينا وتبادل المعارف والخبرات والموارد البشرية لإنشاء شركة عالمية من شأنها أن تعزز نمو صناعة تربية الأسماك في اليونان".