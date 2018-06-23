بعد غرامة المليار دولار.. 400 مليون من ZTE لأميركا

قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية لـ"رويترز" إن شركة "زد.تي.إي" الصينية من المتوقع أن تودع 400 مليون دولار في حساب خاص ببنك أميركي خلال الأيام القليلة القادمة، وهي الخطوة الأخيرة التي يجب على الشركة الصينية أن تتخذها قبل رفع حظر عن مورديها الأميركيين.

ووافقت "زد.تي.إي" التي تصنع الهواتف الذكية ومعدات الشبكات، على دفع غرامة قيمتها مليار دولار، وإيداع 400 مليون دولار في حساب خاص، في إطار اتفاق تسوية تم التوصل إليه في السابع من يونيو لاستعادة الوصول إلى السوق الأميركية التي تحتاجها للحصول على المكونات.

وأوقفت "زد.تي.إي"، ثاني أكبر مصنع لمعدات الاتصالات في #الصين، عمليات رئيسية بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية الحظر في أبريل.

وقالت وزارة التجارة إن الشركة خرقت اتفاقاً سابقاً بتقديم بيانات زائفة بشأن محاسبة بعض مسؤوليها التنفيذيين الذين تورطوا في شحن غير قانوني لبضائع إلى إيران وكوريا الشمالية، اللتين تخضعان لعقوبات أميركية، وعملية تستر محكمة أدت إلى اتفاقات تسوية مع السلطات الأميركية في مارس 2017.

ويهدف الحساب الخاص في التسوية الجديدة إلى السماح للحكومة الأميركية بأن تضع يدها على مبلغ 400 مليون دولار، في حالة انتهاك "زد.تي.إي" لأحدث اتفاق.

وقال مصدر لـ"رويترز" إن "زد.تي.إي" تأمل بأن تتمكن من إيداع الـ400 مليون دولار يوم الاثنين أو قبل ذلك. وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن الشركة دفعت "عقوبة" المليار دولار الأسبوع الماضي.