المتقدمة: مصنع للبولي بروبيلين مع شركاء بكوريا الجنوبية

وقعت الشركة #المتقدمة_للبتروكيماويات "المتقدمة"، اتفاقية مشروع مشترك بغرض إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية لإنتاج 400 ألف طن متريٍّ في السنة.

وأوضحت الشركة أنه يجري تقييم التكلفة الإجمالية لهذا الاستثمار بصورة دقيقة ولكنها تقدر حالياً بحوالي 420 مليون دولار أميركي والتي سيتم تمويلها بنسبة 60% عن طريق القروض و40% من حقوق المساهمين.

ولفتت الشركة في بيان على موقع "تداول"، إلى أنه تم توقيع الاتفاقية بين شركة إس كي أدفانسد المحدودة، وهي مشروع مشترك بجمهورية كوريا الجنوبية تمتلك فيه المتقدمة 30% من رأسمالها من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي.

وذلك بالمشاركة مع كل من شركة إس كي غاز وشركة صناعة الكيمياويات البترولية (PIC) وشركة بولي ميراي المحدودة ( PolyMirae )، وهي مشروع مشترك مملوك مناصفة بين كل من شركة ليوندلباسل (LyondellBasell) وشركة دايلم ( Daelim).

وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ 49,99% من رأسمال المشروع.