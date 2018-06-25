تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"معادن"

قرر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية " #معادن " تكليف دارين كريستوفر دايفس بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، ابتداءً من 01/07/2018، وذلك على إثر الظروف الصحية للرئيس التنفيذي المكلف خالد بن سالم الرويس.

وقد أعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للرويس على جهوده طيلة عمله بالشركة، والاستفادة من خبرته مستشاراً تنفيذياً.

الجدير بالذكر أن دارين كريستوفر دايفس قد انضم للشركة بتاريخ 2012، بعد أن أمضى 20 عاماً في القطاع المالي، وقد تنوعت خبرته لتشمل الأعمال المرتبطة بالموارد الطبيعية والطاقة، كما اكتسب خبرة إقليمية في العمل في أسواق الشرق الأوسط.

وتتميز خبرته في تمويل الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية وإدارة القروض وهيكلة الديون، وعمل منذ انضمامه إلى معادن على إدارة برامج القروض للشركة، وتأسيس المشاريع.

وقد تقلد عدة مناصب في الشركة، كان آخرها نائب الرئيس الأعلى للمالية في 2016.