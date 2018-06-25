مسؤول تنفيذي بأرامكو: سنتملك مع أدنوك 50% بمصفاة هندية

أشار الرئيس التنفيذي في #أرامكو_السعودية أمين الناصر، إلى أن الشركة ستدعم استثماراتها في الهند بالحضور في كامل سلسلة القيمة، مضيفا أن "أرامكو السعودية" ستملك مع شركة #أدنوك حصة نسبتها 50% في مصفاة مزمعة على الساحل الغربي للهند، وأن العمل ما زال جاريا على تحديد حصة أدنوك في المصفاة.

وبدوره، توقع وزير النفط الهندي أن يبدأ الإنتاج من المصفاة عام 2022. وأضاف الوزير أن استثمار أرامكو وأدنوك في #مصفاة_بالهند هو الأعلى في القطاع، حيث تقدر قيمته بـ 44 مليار دولار.

وقال أمين الناصر اليوم الاثنين في نيودلهي إن شركة النفط المملوكة للدولة تريد الحضور في كامل "سلسلة القيمة" بقطاع الطاقة الهندي.



ولم تذكر الشركة تفاصيل الخطة، لكنها أشارت إلى أنها تتضمن تسويق الوقود.

وقال الناصر، إن الشركة تنظر في كل الخيارات للتحالف مع #شركات_هندية لدخول قطاع تجزئة الوقود من خلال شراكات مع شركات نفط هندية.

وفي سياق متصل، قالت أرامكو السعودية إن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على النفط في حالة حدوث أي #تعطل_في_الإمدادات.



وقال أمين الناصر إن أرامكو تنتج حاليا عشرة ملايين برميل يوميا من النفط ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يوميا.



واتفقت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة على زيادة متوسطة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو تموز بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود.

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الملكيات المتوقعة في المصفاة الهندية

وكانت الحكومة الهندية توقعت سابقا أن توقع "أدنوك" اتفاقية مع أرامكو السعودية لحصة تصل إلى 25% في هذه المصفاة.

وبالتالي ستصبح الملكيات المتوقعة في المصفاة على الشكل التالي:



حصة 25% لـ"أرامكو" السعودية، و25% لكل من مؤسسة النفط الهندية وشركة "أدنوك" الإماراتية، و 12.5% لكل من "هندوستان بترويليوم" و"بهارات بترويليوم".