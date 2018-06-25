"أبراج" تتجه لبيع جامعة Middlesex في دبي لـ"أمانات"

توصلت #مجموعة_أبراج إلى اتفاق لبيع حصتها في جامعة Middlesex University الواقعة في #دبي لشركة "أمانات القابضة" بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التوقيع على اتفاق مبدئي، ولم يتم إبرام الصفقة بعد.

يشار إلى أن #أمانات_القابضة تعتزم التوسع في #قطاع_التعليم في منطقة الشرق الأوسط، وهي تمتلك 35% في جامعة أبوظبي القابضة، ونحو 22% في "تعليم القابضة".

وكانت الشركة قد أفصحت في وقت في ديسمبر الماضي أنها تنوي إنفاق 1.8 مليار درهم على استحواذات في قطاعي الصحة والتعليم.

يشار إلى أن أزمات "أبراج" بدأت بالظهور عندما قالت مجموعة من المستثمرين إن شركة أبراج التي تدير صناديق استثمار خاصة قد أساءت استخدام أموال صندوق استثمار بالرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وكانت "أبراج" قد وقعت اتفاقية لبيع أنشطة إدارة صناديقها في أميركا اللاتينية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا للشركة الأميركية Colony Capital، وذلك في أعقاب الحصول على موافقة محكمة بجزر كايمان على تصفية الشركة وإعادة هيكلة أعمالها.

إلا أن Colony Capital تراجعت عن قرارها بعدما كشف الفحص النافي للجهالة عن بعض التحذيرات التي أقلقت الشركة.