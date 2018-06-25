"أوبر" تستأنف ضد قرار تعليق رخصة عملها في لندن

بدأت شركة #أوبر إجراءات استئناف قرار تجريدها من رخصة العمل في العاصمة البريطانية لندن، التي تعد أكبر سوق أوروبية للشركة.

وكانت الهيئة المنظمة لقطاع النقل في لندن، رفصت تجديد الرخصة، قائلة إن الشركة غير مؤهلة لتشغيل خدمة سيارات الأجرة. لكن محامي "أوبر" قال إن الهيئة حولت موقفها إلى الحيادية، مبتعدة عن الموقف الصارم الذي اتهم الشركة بالتقصير في منهجية الإبلاغ عن الجرائم، وفي القيام بتحقيقات أمنية عن خلفية السائقين.

ومنذ تعليق رخصتها، قامت "أوبر" بتغييرات كثيرة في نموذج عملها، منها إطلاق خدمة الدعم عبر الهاتف على مدار الساعة، واعتماد منهجية استباقية للإبلاغ عن الحوادث لشرطة المدينة، فضلا عن القيام بتغييرات أساسية في إدارتها.

ومن المنتظر صدور قرار الاستئناف، يوم غد الثلاثاء، حيث تسعى الشركة الآن إلى الحصول على رخصة للعمل مدتها ثمانية عشر شهراً، بعد أن رُفض طلبها بالحصول على رخصة لمدة خمس سنوات.