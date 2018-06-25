"إم.إم غروب" تستحوذ على 34% من شركة لخدمات الدفع

قالت شركة إم.إم غروب للصناعة والتجارة المدرجة في #البورصة_المصرية، اليوم الاثنين، إن شركة تابعة لها استحوذت على 33.7%من أسهم شركة (مصاري) المتخصصة في خدمات الدفع الإلكتروني مقابل 130 مليون جنيه (7.25 مليون دولار).

وأضافت #إم.إم_غروب في بيان إلى البورصة، أن مصاري هي الاستثمار الرابع لشركتها التابعة ابتكار للتمويل الاستثماري بعد استحواذها على (‭Bee‬) لخدمات الدفع الإلكتروني وفيتاس مصر للتمويل متناهي الصغر ومجموعة شركات تمويل.

تأسست إم.إم غروب للصناعة والتجارة العالمية عام 1895 وتتبعها نحو 24 شركة متنوعة النشاط تعمل في مجالات الإلكترونيات الاستهلاكية والهواتف المحمولة وإنتاج وتجميع السيارات والجرارات الزراعية.