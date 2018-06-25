"موندي" تستحوذ على شركة ورق مصرية مقابل 510 ملايين جنيه

قالت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية المصرية، اليوم الاثنين، إن مجموعة موندي الجنوب أفريقية استحوذت على كامل أسهم الشركة الوطنية للمنتجات الورقة المصرية مقابل 510 ملايين جنيه أو ما يعادل 28.4 مليون دولار.



وتولت فاروس الاضطلاع بدور الوسيط في عملية البيع نيابة عن مساهمي الشركة الوطنية للمنتجات الورقية.



وتأسست الوطنية للمنتجات الورقية للتصدير والاستيراد في يناير 2010، وهي متخصصة في مجال التعبئة والتغليف بالأكياس الورقية في صناعة مواد البناء.



وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في #مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتعمل فاروس في مصر وبالإمارات العربية المتحدة.