16 مليار درهم توزيعات الشركات المدرجة في سوق دبي

وزع #سوق_دبي_المالي أرباحا نقدية عن السنة المالية 2017 بلغ مجموعها 15.8 مليار درهم على 466482 مستثمرا.

وارتفع عدد الشركات التي أدار السوق عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 41 شركة العام الجاري مقابل 35 شركة في العام الماضي، حيث تم توزيع الأرباح من خلال التحويل للحسابات المصرفية وبطاقة آيفستر.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالسوق عيسى كاظم "إن السوق يوفر خدمة توزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة منذ العام 2011 في خطوة رائدة بين أسواق المال تلقى إقبالا متزايدا العام تلو الآخر بما يعكس إدراك الشركات المدرجة لما تمثله من سرعة وسهولة وفعالية قياسا لما اتسمت به تلك العملية تاريخيا، حيث كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد".