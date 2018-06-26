إصدار مذكرة توقيف بحق مؤسس "أبراج"

أصدر النائب العام في #الإمارات مذكرة توقيف بحق مؤسس مجموعة #أبراج، عارف نقفي، وأحد شركائه في قضية تحرير شيكات من دون رصيد بقيمة لا تقل عن 48 مليون دولار، وذلك وفقاً لوثائق محكمة راجعتها صحيفة Wall Street Journal.

وستضاف مذكرة التوقيف إلى الأزمات التي تواجهها "أبراج"، والتي بدأت تظهر عندما ادعى مجموعة من #المستثمرين أن الشركة أساءت استخدام أموال صندوق استثمار بالرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

موضوع يهمك قالت أبراج القابضة الثلاثاء إن محكمة في جزر كايمان أمرت بتعيين بي.دبليو.سي كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت... أبراج: محكمة عينت بي.دبليو.سي وديلويت كمصفين مشتركين شركات

يشار إلى أن أزمات "أبراج" بدأت بالظهور عندما قالت مجموعة من المستثمرين إن شركة أبراج التي تدير صناديق استثمار خاصة قد أساءت استخدام أموال صندوق استثمار بالرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وكانت "أبراج" قد وقعت اتفاقية لبيع أنشطة إدارة صناديقها في #أميركا اللاتينية ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا للشركة الأميركية Colony Capital، وذلك في أعقاب الحصول على موافقة محكمة بجزر كايمان على تصفية الشركة وإعادة هيكلة أعمالها.

إلا أن Colony Capital تراجعت عن قرارها بعدما كشف الفحص النافي للجهالة عن بعض التحذيرات التي أقلقت الشركة.

ويعني الفحص النافى للجهالة والذي تقوم به مؤسسات مالية راغبة في الاستحواذ على مؤسسات بعينها، بعمليات فحص دقيق لكافة البيانات والمعلومات والقوائم المالية ونشاط الشركة وهيكلها القانونى وتحليل أداء الشركة وتفاصيل رأس المال والموقف الضريبى والتعامل مع المؤسسات ذات الصلة بنشاطها، وذلك بهدف الوقوف على مقابلة تلك التفاصيل لعرض الشراء التى تنوى الاستمرار فى إتمام الصفقة من عدمه.