اتفاق بين أجيليتي وقناة السويس لإنشاء مركز لوجستي بمصر

قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، الثلاثاء، إنها وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة #قناة_السويس لإنشاء مركز لوجستي بمنطقة شرق بورسعيد في مصر.

وقالت أجيليتي في بيان للبورصة الكويتية، إنها ستقوم بتطوير محور لوجستي في ظهير التوسعات الحالية لميناء شرق بورسعيد لتعزيز عمليات الاستيراد والتخزين والتصدير من خلال محور قناة السويس.

كما ستعمل أجيليتي "على توفير حلول عالمية للجمارك المصرية، بما في ذلك تحديث الجمارك وميكنة الإجراءات الجمركية"، بحسب البيان.

وقناة السويس هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

ونقل بيان صحافي مشترك عن رئيس #هيئة_قناة_السويس مهاب مميش قوله، إن البروتوكول يستهدف دراسة الاستثمار في تطوير المناطق اللوجستية والترويج لها وكذلك المنطقة الصناعية بجانب إقامة مركز لوجيستي صديق للبيئة لخدمات القيمة المضافة، فضلا عن تطبيق حلول تكنولوجية جمركية حديثة لتيسير حركة التجارة.

وقال طارق السلطان، الرئيس التنفيذي لشركة #أجيليتي، إن توقيع هذا البروتوكول "يتماشى مع استراتيجية أجيليتي للقارة الإفريقية وتعزيز مركز مصر ومكانتها في الاقتصاد الإقليمي".

وأضاف "التواجد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل عام والعمل في منطقة شرق بورسعيد خاصة سيمكن الشركات من الحصول على بنية تحتية بجودة عالية وخدمات لوجستية وجمركية سريعة وسهلة وفعالة من حيث الوقت والتكلفة".

وكانت مصر افتتحت في 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار في إطار مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.

من جانبه، قال عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إن إنشاء مركز لوجستي في شرق بورسعيد من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات بالميناء لزيادة الميزة التنافسية مما يساهم في زيادة حجم فرص العمل بمنطقة شرق بورسعيد.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء شركة بين الهيئة الاقتصادية وأجيليتي فيما بعد.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات حكومية رسمية، الثلاثاء، ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 503.1 مليون دولار في مايو من 479.3 مليون دولار في أبريل.