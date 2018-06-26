حكم لصالح "الامتياز" ضد عدد من المديرين التنفيذيين

أعلنت #مجموعة_الامتياز الاستثمارية صدور حكم لصالحها والنيابة العامة ضد عدد من الأفراد من ضمنهم عدد من المديرين التنفيذيين السابقين، وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة الأسبق، في قضية تتعلق بالاستيلاء على #أموال_الامتياز_والتزوير في محررات رسمية.

وتابعت الشركة، في بيان لبورصة الكويت أمس الاثنين، أن المحكمة قضت بحبس جميع المتهمين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إلى جانب إبعاد المتهم الرابع والخامس عن #الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لنظرها.

وكانت المعارك بين الإدارة الحالية للامتياز والإدارة السابقة، والتي ظهرت في الجمعيات العمومية السابقة، كشفت عن وجود اختلاسات بنحو مليار دولار من الشركة، لكن "الامتياز" لم تكشف في إفصاحها أمس عن حجم الأموال التي استولى عليها من صدر بحقهم حكم الاستئناف، كما لم تذكر أسهمهم.

لكن "الامتياز" أوضحت أنه بموجب هذا الحكم ستقوم بمتابعة الدعوى المدنية، ومطالبة المتهمين بأموال #الشركة التي تم الاستيلاء عليها، وكذا المطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار التي ترتبت في حق "الامتياز" ومساهميها، وذلك بسبب الأفعال التي تم إثباتها في حقهم على النحو الوارد في حكم الاستئناف الواجب النفاذ بإدانة المتهمين بالاستيلاء على أموال الشركة والتزوير في محرراتها الرسمية.

يشار إلى أن محكمة أول درجة قد قضت مسبقاً ببراءة المتهمين في القضية.

وارتفع سهم الامتياز في ختام تعاملات أمس مرتفعاً 1.50% إلى سعر 135 فلساً، مسجلاً تداولات بقيمة 154.99 ألف دينار وزعت على 1.15 مليون سهم.