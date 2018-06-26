صدى المقاطعين المغاربة يصل فرنسا.. مدير "دانون" يتدخل

قال مدير شركة "دانون" الفرنسية إيمانويل فابر، اليوم الثلاثاء، إنه يرغب في "الإنصات" للمستهلكين المغاربة من أجل "فهم" أسباب مقاطعتهم منتجات فرع الشركة بالمغرب "سانترال دانون"، في إطار حملة غير مسبوقة تتواصل منذ شهرين.

وإضافة إلى "سانترال دانون" تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت على موقع "فيسبوك" من دون أن يتبناها أحد، شركتي "أفريقيا" لمحطات توزيع الوقود و"سيدي علي" للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار.

وأشار فابر في فيديو نشر على صفحة الشركة في موقع "فيسبوك" إلى أنه "يحترم تماماً اختيار المقاطعين" و"يأسف له"، واصفاً حملة المقاطعة بـ"الواسعة".

وتملك "دانون" الفرنسية 99,68% من أسهم "سانترال دانون" بالمغرب منذ خمس سنوات.

وقال مدير الشركة الفرنسية إنه زار #المغرب "ليرى بنفسه ويسمع ويلتقي المستهلكين والشباب وأرباب محلات البقالة، فضلاً عن ممثلين عن عمال الشركة وفلاحين لينصت إلى رسالة المغاربة ويفهمها من أجل تغيير مجرى الأمور".

ونشرت صفحة الشركة صوراً لإيمانويل فابر وهو يتحدث مع مجموعة من النساء في "لقاء مع أمهات مغربيات للاستماع إلى تطلعاتهن وتطلعات عائلاتهن وأطفالهن".

وقالت شركة "سانترال دانون" في بيان صدر في وقت سابق، إنها تتوقع تراجع رقم تعاملاتها في النصف الأول من 2018 بنسبة 20% بسبب المقاطعة. وأعلنت تسريح عمال تربطها بهم عقود عمل مؤقتة، لم تحدّد عددهم، كما قررت خفض تزودها من الحليب المجمّع لدى نحو 120 ألف فلاح بنسبة 30%.

ولم تعلن الشركتان المالكتان لعلامتي "أفريقيا" و"سيدي علي" أي أرقام بخصوص تداعيات المقاطعة على أعمالهما.