"جنرال إلكتريك" تخطط للتخارج من وحدتها للرعاية الصحية

قالت شركة General Electric إنها تخطط للتخارج من وحدة الرعاية الصحية التابعة لها، لتصبح شركة مستقلة، كما أنها تعتزم فصل قطاع الطاقة التابع والممثل بشركة Baker Hughes لخدمات الطاقة.

وتأتي هذه التحركات بعد أن قام رئيس الشركة John Flannery بمراجعة استراتيجية الشركة، والتي استغرقت عاماً كاملاً، ما تسبب بقلق موظفي ومستثمري GE.

وتعتزم الشركة التركيز على أعمال الطيران والطاقة والطاقة المتجددة، وهي الوحدات التي مثلت أكثر من نصف إيراداتها للعام الماضي، البالغة 122 مليار دولار.

يشار إلى أن إيرادات وحدة General Electric للرعاية الصحية، والتي تصنع معدات المستشفيات مثل حاضنات الأطفال وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي، بلغت 19 مليار دولار العام الماضي.