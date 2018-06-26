"ساما" تحذر 14 شركة تأمين: سحب الرخص مقابل عدم الالتزام

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما" 14 شركة تأمين من سحب تراخيصها إذا لم تسارع لتصحيح أوضاعها خلال 20 يوما، إذا لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنه في إطار حرصها على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار #قطاع_التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين، مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فإنها تؤكد أن الشركات الآتية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية":

- شركة البراك للفحص والمعاينة

- شركة الطيار لوساطة التأمين

- شركة دار ميار لوساطة التأمين

- دار التأمين لوكالة التأمين

- ظل لوكالة التأمين

- مجال الوفاق لوكالة التأمين

- الحلول السهلة لوكالة التأمين

- التعاون الأولى لوكالة التأمين

- مداد الأمان لوكالة التأمين

- اعتماد لوكالة التأمين

- المجموعة المهنية لوكالة التأمين

- المحيط الحديث لوكالة التأمين

- شركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين

- شركة وسيلة لوكالة التأمين

لم تلتزم باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة نشاط التأمين، ولم تتجاوب مع مخاطبات المؤسسة المبلغة من خلال عناوينها المسجلة لدى المؤسسة.

ودعت المؤسسة هذه الشركات إلى سرعة مراجعتها لتصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ هذا الإعلان، وإلا فإن المؤسسة ستشرع في إجراءات طلب سحب الترخيص.