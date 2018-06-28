"أبراج" تسابق الزمن لإنجاز تخارجات.. باعت 4 من صناديقها

ذكرت مصادر لرويترز أن #شركة_أبراج تسعى لإغلاق صفقة بيع أربعة من صناديقها لشركة COLONY CAPITAL الأميركية قبل الأول من الشهر القادم.

وتحتاج أبراج لموافقة 75% على الأقل من مستثمري هذه المحافظ لإتمام الصفقة مع توقعات برفض #المستثمرين لصفقة البيع.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن شركة PWC التي عينتها أبراج لإتمام عملية التصفية تبحث خيارات لتوفير سيولة لدفع رواتب موظفي شركة أبراج، بالإضافة إلى إيجار مقرها الرئيسي في #دبي، وقدرت مصادر هذه المبالغ بـ20 مليون دولار.

موضوع يهمك عاد رجل الأعمال الباكستاني الشهير #عارف_نقفي ليتصدر الواجهة مجدداً بعد أن أصدرت السلطات في دولة الإمارات قراراً بتوقيفه... عارف نقفي.. رحلة الثراء والملايين من كراتشي إلى دبي اقتصاد

يذكر أن Sean Cleary رئيس مجلس إدارة أبراج كابيتال قد استقال من منصبه يوم أمس.

5 يوليو موعدا للحكم !

وفي سياق متصل، أعلنت محكمة الشارقة الجزائية الخامس من يوليو المقبل موعدا للفصل في قضية المتهم عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج الموجود حاليا في المملكة المتحدة ،و "م ،ر" العضو المنتدب في مجموعة أبراج بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم والذين تخلفا عن حضور الجلسة وتبين إعلانهما بموعدها بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأعلن رئيس الجلسة القاضي نظير السويسي حجز القضية للحكم غيابيا، وطالب المحامي حسن عرب وكيل المدعي بإدانة المتهمين وفقا لما تضمنته أوراق الدعوة، معلنا احتفاظهم بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلا بعد الفصل بها جزائيا.

وأوضح أن القضية تتعلق بشيك واحد فقط وأن موعد استحقاق الشيك محل الدعوى كان في فبراير الماضي، لافتا إلى أن قانون الشيكات في الدولة يحمي الحقوق.