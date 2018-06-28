تراجع أرباح "الحكير" بـ 76% لـ104 ملايين ريال

انخفضت أرباح شركة " #فواز_عبدالعزيز_الحكير "، إلى 103.5 مليون ريال بنهاية السنة المنتهية فى مارس 2018 بنسبة 75.6%، مقارنة بـ425.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1- انخفاض المبيعات بنسبة 8.6% وزيادة تكلفة المبيعات، مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتباطؤ البيع خلال الربعين الأخيرين، مما أدى إلى انخفاض الطلب وكذلك انخفاض في مستوى الربح الإجمالي بنسبة 20.03%.

2- انخفاض إيرادات التشغيل الأخرى بمبلغ 64.4 مليون ريال، نتيجة لخسائر العملات الأجنبية خلال العام الحالي.

3- زيادة في حصة الخسارة بما قدره 9.9 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.