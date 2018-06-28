BP تستحوذ على Chargemaster لشحن السيارات الكهربائية

في أحدث استثمارات شركات النفط التقليدية في مشاريع سيارات الطاقة النظيفة، تعتزم شركة BP الاستحواذ على شركة Chargemaster، أكبر شركة شحن الطاقة للسيارات الكهربائية في بريطانيا.



وأضافت BP أن الصفقة تعد خطوة مهمة في زيادة ونشر شبكة الشحن فائقة السرعة بمحطات التزود بالطاقة التابعة لها. وتتوقع أن يكون هناك 12 مليون سيارة كهربائية في بريطانيا بحلول 2040، مقارنة مع 135 ألف سيارة في 2017.

يشار إلى أن Chargemaster تشغل أكثر من 6500 نقطة شحن عبر بريطانيا، وسوف تعمل تحت العلامة التجارية الجديدة BP Chargemaster.